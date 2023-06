Le MC Alger a nettement dominé le championnat national estival "Open",

clôturé vendredi soir à Oran, en remportant un total de 50 médailles, dont 27 en or.

Organisé durant quatre journées au niveau de la piscine olympique du jardin public de ‘’M’dina J’dida’’, puis au centre nautique du complexe olympique Miloud Hadefi, cette épreuve, qui précède de quelques jours les jeux sportifs arabes que vont abriter cinq villes algérienne (5-15 juillet 2023), a vu les nageurs et nageuses du MCA imposer leur loi dans la quasi-totalité des 42 finales programmées pour la circonstance.

La palme d’or revient dans ce registre à Djaoud Syoud chez les hommes, qui a décroché pas moins de 7 médailles en vermeil, et sa coéquipière en club, Medjahed Nesrine chez les dames, qui s’est adjugée quatre médailles d’or et trois autres en argent.

Au classement général par équipes, le MCA est venu premier avec 50 médailles (27 or, 14 argent et 9 bronze), suivi par le CR Belouizdad, qui en a obtenu 25 au total (10 or, 10 argent, 5 bronze), alors que la surprenante équipe de Ouled Moussa (Boumerdes) a complété le podium en réalisant huit médailles, dont deux en or. Une moisson réalisée exclusivement par son équipe de garçons.

Le président de la Fédération algérienne de natation, Mohamed Hakim Boughadou, s’est dit, dans un point de presse organisé à l’issue de la compétition, "très satisfait" du niveau qui a marqué cette compétition. " Personnellement, je suis agréablement surpris par le niveau général de la compétition, malgré les perturbations qu’elle a connues en raison changement de son lieu lors des deux premières journées.

Cela n’a pas pour autant affecté les nageurs qui ont prouvé qu’ils sont capables de s’adapter rapidement avec toutes les situations, parvenant même, pour certains d’entre eux, d’enregistrer des records nationaux", a-t-il dit d’emblée.

Il a, en outre, salué les performances des nageurs internationaux "bien qu’ils n’aient pas effectué une préparation spécifique pour ce rendez-vous, ce qui illustre le très bon travail réalisé en clubs", s’est-il réjoui.

155 athlètes (101 garçons et 54 filles), représentant 32 clubs, ont pris part à cette compétition estivale considérée comme "Test Event", en prévision des Jeux sportifs arabes dont les épreuves de natation auront lieu à Oran, lesquelles épreuves seront également prises en compte dans la course à la qualification au championnat du monde de Doha, ainsi qu’aux jeux olympiques de Paris-2024, comme annoncé dernièrement par la Fédération algérienne de la discipline.