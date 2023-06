Dentifrice efficace, brosse performante, implant dernier cri… On voudrait le meilleur pour nos dents, mais on a parfois du mal à s’y retrouver. Et si on faisait le point?

Si une carie reprend sous un amalgame, c’est que j’ai un mauvais dentiste?

Pas forcément… En fait, la zone de jonction entre l’amalgame ("plombage") et la dent est très propice aux

infiltrations bactériennes. Il faut donc la nettoyer soigneusement. Même sur une dent dévitalisée (on a enlevé le "nerf", c’est-à-dire la pulpe), des caries peuvent se former.

Peut-on utiliser une brossette interdentaire à n’importe quel âge?

Cet accessoire sert à nettoyer les espaces interdentaires, qui s’élargissent avec le temps sous l’effet des affections parodontales (gingivites…).

Chez un enfant, ces espaces sont étroits : il ne faut donc pas utiliser de brossettes, car on risquerait d’endommager la gencive. Seule méthode possible : passer du fil dentaire. Quant au cure-dents, quel que soit l’âge, il faut l’éviter.

Peut-on poser une dent à pivot sans extraction?

Une dent à pivot remplace celle dont la partie apparente est très abîmée. Elle est fixée grâce à un pivot (ou tenon) ancré dans le canal de la racine. Le dentiste n’extrait donc pas la dent, puisqu’il a besoin de sa racine. Il

existe deux techniques : on peut fixer soit un pivot solidaire de la couronne (Richmond) ; soit un tenon sur lequel

on scelle ensuite la couronne (inlaycore, plus courant). Si la racine est inexistante ou en mauvais état, l’implant

est la seule solution. C’est une racine artificielle en titane, directement intégrée dans l’os.

Pourquoi les bridges tiennent-ils moins bien avec le temps?

Une fois en bouche, un bridge n’est pas censé bouger. Sauf si l’une des dents servant de support présente

une carie ou devient elle-même mobile. En revanche, les appareils amovibles (ou "dentiers") peuvent, au

fil du temps, être moins bien adaptés, car une fonte osseuse se produit au niveau des mâchoires.

On dit que le traitement orthodontique tache les dents… C’est vrai?

Non, puisque les colles qui maintiennent les bagues sont enrichies en fluor et protègent la dent. Mais de nombreux ados ont une hygiène insuffisante. Résultat, les aliments se bloquent autour des bagues et attaquent l’émail, ce qui entraîne des taches de déminéralisation.

Point important : ce n’est pas parce qu’on s’est fait poser un appareil qu’on est dispensé d’une visite par an chez le dentiste. Certes, l’orthodontiste peut déceler des caries, mais leur traitement n’est pas de son ressort.