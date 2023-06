Le blanchiment des dents est à la mode. Mais aujourd'hui, la loi encadre strictement cette pratique et interdit l'utilisation de produits dangereux pour les dents et les gencives. Mode d'emploi du blanchiment dentaire avec le Dr Jacques Wemaere, chirurgien-dentiste et président de la commission compétences de l'ADF (Association dentaire de France).

À peine 21 ans et votre fils (ou votre fille) parle déjà de se faire blanchir les dents. À première vue pourtant, son sourire semble parfait. Seulement voilà, la pression des réseaux sociaux, les amis qui ont une denture d'un blanc éclatant, l'ont convaincu qu'il y avait urgence à blanchir - pardon à "éclaircir" -son sourire. "Autrefois, la demande émanait surtout de femmes de 40 à 50 ans, constate le Dr Jacques Wemaere. Aujourd'hui, des hommes et des femmes de tous âges nous consultent pour leur sourire."

1/10 - On commence par un bilan complet. Pas question de mettre un produit corrosif sur des dents ou des gencives en mauvais état. La première consultation chez le dentiste permet de rechercher la moindre anfractuosité annonciatrice d'une carie, d'éventuelles fractures et fêlures, de vérifier l'état des prothèses quand il y en a, ainsi que la solidité des composites et l'étanchéité des réparations réalisées dans la bouche. Si tout n'est pas impeccable, une remise en état est impérative avant tout blanchiment. Pour certains patients, cette demande esthétique se révèle ainsi une excellente occasion de faire un point complet sur leur santé dentaire.

2/10 - Le dentiste réalise également un détartrage et un aéropolissage au préalable. Il peut ainsi arriver que des patients viennent pour un éclaircissement et "grâce au détartrage, on retrouve la couleur originelle et... le blanchiment n'est plus nécessaire !" souligne le Dr Wemaere, président de la commission compétences de l'ADF (Association dentaire de France).

3/10 - Fini le blanchiment express. Depuis la décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, du 9 juillet 2013, l'éclaircissement dentaire est très encadré. Tous les produits dont la concentration en peroxyde d'hydrogène était supérieure à 6 % ont été retirés du marché. Oubliez donc le blanchiment express réalisé au cabinet avec des produits très concentrés, activés par laser...

4/10 - Seule exception : le traitement des dents dévitalisées. Ces dents ont naturellement tendance à griser. Le praticien réalise une cavité dans la dent morte, laisse agir du peroxyde d'hydrogène fortement dosé (35 à 40 %) pendant plusieurs jours afin que l'émail retrouve la même coloration que les dents voisines.

5/10 - "Blanc Hollywood" ? Impossible ! Si les sourires à l'américaine vous font rêver, renoncez au blanchiment dentaire. Cette technique permet de gagner 2 ou 3 teintes (sur un teintier qui en comporte 5). Comme les dents ne sont jamais naturellement blanches mais un peu blanc cassé, aucun éclaircissement ne permet d'obtenir le blanc "Hollywood". Si c'est votre objectif, faites-vous poser des facettes.

6/10 - À la première consultation, des empreintes sont prises ; elles serviront de modèle pour la réalisation de gouttières. Le traitement dure ensuite 3 semaines. Chaque soir, après un brossage avec une brosse à dents très douce et un dentifrice reminéralisant (type Fluocaril) ou une pâte dentaire destinée à prévenir l'hypersensibilité dentinaire (Elmex, Elgydium, Sensodyne...), on remplit sa gouttière d'un gel à base de peroxyde d'hydrogène (ou de carbamide d'hydrogène qui, au contact des dents, libère du peroxyde) et on la porte pendant toute la nuit.

7/10 - Combien ça coûte ? Un éclaircissement revient entre 350 et 1 500 € (à refaire tous les 3 à 5 ans). Pour les facettes, il faut compter 700 à 1 500 €... par dent !

9/10 - Stop au tabac et aux sodas. Le tabac n'est bon ni pour les gencives qu'il fragilise, ni pour les dents qu'il tache. Vous entamez un éclaircissement, c'est l'occasion idéale pour tenter d'arrêter la cigarette ! On évite également les sodas (corrosifs, sucrés, pleins de colorants, ce sont les ennemis absolus des dents !)

10/10 - Le citron est excellent pour la santé mais vouloir éclaircir ses dents en suçotant des morceaux de citron est une erreur : cela fragilise l'émail dentaire. Le charbon et le bicarbonate sont inefficaces. Tout comme les dentifrices blanchissants, "ils modifient la couleur des gencives, ce qui fait ressortir celle des dents, c'est le seul effet." souligne le dentiste.