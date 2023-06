Les cosmonautes russes Sergueï Prokopiev et Dmitry Peteline sont retournés avec succès dans la Station spatiale internationale (ISS) après avoir effectué une sortie dans l'espace de près de sept heures, a annoncé vendredi l'agence spatiale russe Roscosmos.

La sortie a commencé jeudi à 17h24, heure de Moscou (14h24 GMT). Les cosmonautes ont installé des équipements de transmission radio à haut débit sur le module Zvezda.

Ils ont également démonté d'anciens équipements et mené des expériences scientifiques.

Prokopiev et Peteline ont également retiré l'équipement de l'expérience Seismoprognoz destiné à la surveillance environnementale et ont pris avec eux une tablette de l'expérience Impact qui étudie les émissions polluantes. Ils ont nettoyé les hublots de la station et récupéré des échantillons exposés aux conditions spatiales. Sergueï Prokopiev a effectué sept sorties extravéhiculaires et Dmitry Peteline cinq.