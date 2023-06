Le jeune chanteur chaâbi, Meziane Youcef Ait Ameur de Blida a été consacré, vendredi soir à Alger, lauréat de la 8e édition du Grand Prix El-Hachemi-Guerouabi qui a mis en compétition dix neuf finalistes.

Organisée dans le cadre des célébrations du Soixantenaire de l’Indépendance de l’Algérie et la fête de la Jeunesse, la 8e édition du grand prix El Hachemi-Guerouabi a élu domicile du 20 au 23 juin au Palais des Raïs,(Bastion 23).

Lors de la cérémonie de clôture, le jury, présidé par la grande chanteuse de hawzi et de variétés algériennes, Nadia Benyoucef, secondée par les poètes, El Hadi Boukoura également chef d’orchestre et Khaled Yacine Chahlel, par ailleurs, chercheur dans le patrimoine "Melhoune", a décerné le 1er Prix de ce concours à Meziane Youcef Ait Ameur de Blida. Le deuxième prix est revenu à la jeune chanteuse Rihane Mechentel de Médéa qui, a choisi d’entrer en compétition avec, "Bini ou Bin hobbi", un des titres phares du Cheikh El Hachemi Guerouabi, qu’elle a brillamment rendu avec une voix cristalline.

Le jury a également consacré, Yacine Abelkader d’Alger "3e Prix" de la 8e édition de ce concours, alors que le Prix d’encouragements du jury a été décerné au jeune Belkacem Kadri de Bejaia.

L’évaluation s’est faite essentiellement autour de, la maîtrise de la voix et de l’instrument, la diction, l’esthétique et les ornements vocaux, la maîtrise du texte, la cohérence dans l’enchaînement des thèmes (istikhbar, qcid et final), le sens du rythme et la tenue sur scène. Les quatre candidats appelés au podium, ont respectivement à leur actif, une carrière assez pleine tant sur le plan de la formation, au niveau de différentes associations et conservatoires, que celui plus autonome, de chanteurs en solo, lors de différentes cérémonies ou manifestations culturelles officielles.

Après l’annonce des résultats, les lauréats se sont vu remettre le trophée honorifique et l'"attestation de succès", dotée selon le classement aux trois premières places, d’un "accompagnement financier", avec en plus, pour le Grand lauréat (1er Prix) l'"orchestration et l’enregistrement en studio de son premier CD", avaient précisé les organisateurs. Appelant tous les candidats en lice à rejoindre l’Orchestre "El Herraz", la présidente de l’association culturelle El-Hachemi-Guerouabi, Chahira Guerouabi a déclaré à l’issue de la cérémonie de clôture que l’ensemble des finalistes, bénéficiait d’un "suivi de la part de l’association".

La cérémonie de clôture -qui aura duré près de deux heures et demie de temps- a également été agréablement marquée par les voix présentes et étoffées d’une pléiade d’interprètes de référence, soutenues par les instrumentistes virtuoses de l’Orchestre "El Herraz", de l’association culturelle El Hachemi-Guerouabi, dirigé d’une main de maître par Smaïl Ferkioui. Parmi les voix conviées à monter sur la scène de la belle terrasse du Palais des Rais, Abdelkader Chaou, Nadia Benyoucef, Sid Ahmed Derradji, Hassiba Abderraouf et Ghofrane Bouache qui ont rendu différentes pièces de leurs répertoires respectifs, en lien avec le genre chaâbi ou avec les chansons du regretté-Cheikh, El Hachemi Guerouabi (1938-2006). Après avoir rendu en solo une dizaine de chansons chacun, Abdelkader Chaou et Nadia Benyoucef, deux grandes figures de la chanson chaâbie et de la variété algérienne, se sont réinvestis dans leur duo d’anthologie, rappelant ainsi l’importance et le rôle d’"El Waldine" dans la vie de chacun. Le nombreux public, qui avait depuis les premières cadences berwalis de la soirée, cédé au déhanchement, a savouré tous les instants de cette grande cérémonie dans la délectation.

Dix neuf jeunes talents, de différentes villes du pays, ont pris part, au Palais des Ra is (Bastion 23), à la compétition de la 8e édition du Prix El-Hachemi-Guerouabi, organisée sous le parrainage du ministère de la Culture et des Arts, en collaboration avec, entre autres, l'Office national des Droits d'auteurs et droits voisins et la Télévision algérienne.

Dédié dans sa huitième édition à la mémoire de "Cheikh lebled", Amar Ezzahi, (1941-2016), le Grand Prix El-Hachemi-Guerouabi est un concours annuel destiné à "la découverte et la promotion des jeunes talents" de la chanson chaâbie à l’échelle nationale, peut-on lire sur l’affiche de cet événement.