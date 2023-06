Neuf (09) lauréats du Concours national de la poésie organisé dans le cadre du programme de festivités du ministère de la Culture et des Arts à l’occasion du soixantenaire de l’indépendance ont été distingués, jeudi au Palais de la Culture Moufdi Zakaria (Alger), dans la poésie classique, la poésie populaire (melhoun) et la poésie amazighe.

La cérémonie de distinction a été présidée par le Secrétaire général par intérim du ministère de la Culture et des Arts, Sid Ali Sebaa, en sa qualité de représentant de la ministre, Soraya Mouloudji.

Le concours a été organisé par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) en collaboration avec le Palais de la culture, le centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel (CNCA) outre le centre algérien du développement du cinéma (CADC) dans le cadre du programme des festivités relatives au 60e anniversaire du recouvrement de l'indépendance. Dans la catégorie de Poésie en arabe classique, le premier prix a été remporté par Khalil Abbes, suivi respectivement par Samira Ben Aissa et Ahmed Boufehta.

Le poète Benalia Abd esselam s’est adjugé la première place dans la poésie populaire (melhoun), alors que la deuxième et troisième places sont revenues respectivement à Attia Amara et Tahar Belkhiri.

Trois autres lauréats ont été distingués dans la catégorie poésie amazighe à savoir Kamel Bouizi qui a remporté le premier prix, en sus de Tahar Merah et Chafik Menaouel ayant gagné respectivement les deuxième et troisième prix. Cet évènement qui s'est étalé deux jours durant (21-22 juin) la projection du long-métrage "Cinquième saison", du réalisateur Ahmed Benkamla, outre la présentation de déclamations poétiques dans les genres Fassih, Melhoun et amazighe. Un concert de musique Malouf a été organisé à l'occasion.