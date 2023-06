Désormais dos au mur, la sélection algérienne de basket-ball (seniors messieurs) devra se ressaisir et s'imposer avec un écart supérieur à sept points lors de la deuxième confrontation face à la Tunisie, dimanche (17h00) à Staouéli à Alger, pour décrocher la qualification au Championnat d'Afrique des joueurs locaux AfroCan-2023, prévu du 7 au 16 juillet en Angola.

Pour réussir cette mission difficile, le Cinq algérien, qui a raté sa première sortie en s'inclinant vendredi sur le score de 42 à 49, bénéficie de 24 heures de repos pour trouver les solutions offensives et surtout améliorer ses pourcentages calamiteux aux tirs (33.3% à deux points, 14.3 à trois points et 40 % au lancer franc), pour déstabiliser une équipe tunisienne bien en place défensivement et pratiquant un basket bien huilé en attaque.

Dans une déclaration à l'APS le sélectionneur national, Ahmed Bendjabou, a estimé que "rien n'est encore joué" dans la course à la qualification, assurant que son équipe a les capacités de renverser la situation. "Nous avons raté notre premier match en a ttaque avec de faibles pourcentages aux tirs et beaucoup de pertes de balles. Nous avons 24 heures pour apporter les réglages nécessaires et remotiver nos joueurs pour la deuxième manche", a-t-il déclaré.

Avant d'enchainer : "En basket sept points de retard ce n'est pas un grand désavantage et nous avons des joueurs de talent qui peuvent renverser cette situation, d'autant plus que nous jouons devant notre public". De son côté, le sélectionneur adjoint de la Tunisie, l'ancien international Merouan Kechrid, s'est dit "confiant" avant d'aborder la deuxième manche : "Nous avons 24 heures pour bien se reposer et préparer le deuxième match dimanche, que nous aborderons avec l'intention de décrocher une nouvelle victoire et assurer notre qualification à la phase finale de l'AfroCan-2023".

Le vainqueur de la Zone 1 sera versé dans le groupe C de la phase finale de l'AfroCan-2023, prévue du 7 au 16 juillet en Angola, aux côtés du Maroc et du vainqueur de la Zone 5.

Lors de la première édition de l'AfroCan (Mali 2019) remportée par la RD Congo devant le Kenya (81-62), l'Algérie avait atteint les quarts de finale avant de s'incliner face à l'Angola (62-89).