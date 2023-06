L’ASO Chlef a créé l'exploit en finale de la coupe d’Algérie de football, à laquelle cette équipe goûte après 18 ans de son premier titre dans la compétition, grâce à sa victoire face au CR Belouizdad (2-1 a.p), jeudi soir au stade Miloud Hadefi d’Oran. Pourtant, les joueurs du CRB ont vite affiché leurs ambitions en entamant tambour battant la partie. Ils ont alors assiégé le camp de leur adversaire, sans doute surpris par l’attaque à outrance adoptée par les Algérois.

Un départ en fanfare des gars de Laaquiba qui a vite payé grâce à Wemba, transformant magistralement un penalty dont a bénéficié son coéquipier Iwala à la 8e minute. Une ouverture du score ayant vite fait réagir les Chélifiens qui, coup sur coup, ont failli, une minute après, égaliser.

D’abord, par Addadi, dont la reprise de tête a été déviée sur la barre transversale par le gardien belouizdadi Guendouz, puis en se voyant privés d’un penalty limpide refusé par l’arbitre Benbraham, bien que le cuir ait touché le bras de Wemba, reconverti dans cette action en défenseur.

Il a fallu attendre les derniers instants de la partie pour assister à une nouvelle alerte des gars de Chlef, sauf qu’ils ont manqué de réalisme devant les bois adverses.

La deuxième mi-temps a vu une domination presque outrageuse des joueurs de l’ASO Chlef, revenus avec une grande détermination pour remettre les pendules à l’heure. Une détermination qui a failli payer dès la 54e après coup franc excentré de Addadi, ais la tête de Nessakh, qui a sauté plus haut que tout le monde, a raté le cadre. Mais ce n’est que partie remise, puisque les Chélifiens vont égaliser à la 67’ grâce à Addadi, qui a fait mieux que son coéquipier Nessakh en terminant efficacement une action collective au prix d’une reprise de tête. Cette réalisation a plongé le "Chabab" dans le doute, sans parvenir à retrouver ses repères, laissant l’initiative aux poulains de l’entraineur Amrani. Mais ces derniers n’en ont pas profité pour "tuer" le match, ce qui a obligé les deux antagonistes à recourir aux prolongations. Abordant les prolongations avec un ascendant psychologique, les Rouge et Blanc de Chlef maintiennent leur domination qui a été matérialisée dès la 90+4e en prenant l’avantage grâce au rentrant Morsli. Celui-ci a transmis en but, et en deux temps, un précieux centre en retrait de Addadi. Un but qui a assommé les Belouizdadis, même si Belkheit er aurait pu égaliser, quelques instants après, mais comme rien ne marchait pour le très probable futur champion d’Algérie, il était maladroit devant la cage de l’adversaire. Dans la foulée, les Chélifiens, 10es au classement de la Ligue 1, ont loupé deux buts du KO par Nessakh (105e) et Morsli (114e), mais sans pour autant que cela ne change le court du jeu, puisque l’ASO Chlef a réussi à conserver son avance jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre.

A l’arrivée, cette équipe s’est adjugée son deuxième trophée en coupe d’Algérie que son capitaine Boussaid a reçu des mains du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, dans une ambiance de feu créée par les milliers des fans chélifiens dans les tribunes. Un joli cadeau aussi pour l’entraineur Amrani, qui porte à cinq ses trophées dans l’épreuve, une prouesse qu’aucun coach algérien n’a réalisée jusque-là.