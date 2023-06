Des consultations médicales pluridisciplinaires gratuites ont été données au profit de plus de 800 citoyens de la commune d’Oudjana (Jijel), dans le cadre d’une caravane médicale de solidarité, organisée, vendredi par l’association charitative "El Anfel".

La présidente de l’association "El Anfel", Nadéra Nemroudi, a indiqué à l’APS, en marge de cette caravane que cette initiative au profit des habitants des zones enclavées a ciblée plus de 800 citoyennes et citoyens des villages et mechta de la commune d’Oudjana qui ont bénéficié de consultations médicales à titre gratuit dans différentes spécialités médicales, et ce au niveau de l’école primaire Chahid Mohamed Boukhelout de cette collectivité locale.

Pas moins de 17 médecins spécialistes en maladies pulmonaires et respiratoires, cardiaques, oculaires, hémopathies, gynécologie, obstétrique, pédiatrie, ORL, diabète, dermatologie, neurologie, orthopédie, médecine interne et en neurologie, entre autres ont participé à cette caravane, organisée en coordination avec la direction de wilaya de la santé et de la population (DSP) et l’assemblée populaire communale (APC) d’Oudjana, a précisé la présidente de l’association ‘’El Anfel’’.

Une pharmacie mobile qui a fourni des médicaments à titre gracieux aux malades concernés a accompagné cette caravane médicale de solidarité, a indiqué la même source.

Parallèlement à cette caravane médicale, des vêtements et des produits alimentaires ont été remis sur place aux familles nécessiteuses des zones enclavées de cette collectivité locale.

L’assemblée populaire communale d’Oudjana a mobilisé des bus pour le transport des malades ciblés dans le cadre de cette caravane médicale de solidarité, a-t-on appris des organisateurs.