Le ministère de la Santé a organisé, mercredi à Alger, une Journée d'étude sur le Plan

national stratégique de lutte contre l’hépatite virale, qui vise à éliminer cette maladie

d’ici à 2030.

Dans une déclaration en marge de cette Journée d’étude, le Directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, Djamel Fourar, a précisé que cette rencontre visait à "discuter de la stratégie nationale d’élimination des hépatites B et C".

"C’est une priorité absolue car cette maladie, septième cause de mortalité dans le monde, constitue une menace pour la santé publique", a-t-il ajouté.

L'Algérie "a fait de grands progrès dans la lutte contre cette maladie", a dit M.

Fourar, en citant à titre d’exemple "la vaccination obligatoire pour les enfants et toutes les catégories à risque et les mesures prises pour sécuriser les transfusions sanguines".

Le responsable a fait savoir qu'en Algérie "la prévalence de cette maladie est modérée, avec 2500 à 3000 nouveaux cas d’hépatite B et 500 à 900 nouveaux cas d’hépatite C tous les ans".

Les participants à cette Journé e d'étude de divers secteurs et spécialités médicales ont passé en revue les moyens d'activer le plan sur le terrain afin de réduire les cas de 50% et de parvenir à l’élimination de cette maladie à l'horizon 2030.