Le nombre de personnes venues en Ethiopie pour fuir le conflit armé au Soudan a dépassé 52.000, a annoncé le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), dans son dernier bulletin sur la situation publié jeudi soir.

"Cette semaine marque le second mois depuis le début des arrivées en Ethiopie et elles ont désormais dépassé 52.000, principalement par le point d'entrée de Metema à la frontière entre l'Ethiopie et le Soudan, dans la région d'Amhara, et dans une moindre mesure par les villages frontaliers de Kurmuk et de Pagak/Burbiey dans les régions de Benishangul-Gumz et de Gambella, respectivement", a révélé l'OCHA dans un rapport. L'Ethiopie a besoin de soutiens financiers supplémentaires pour assurer une aide d'importance vitale aux réfugiés, demandeurs d'asile et rapatriés du Soudan, car ce pays est déjà affecté par le conflit et les catastrophes d'origine climatique, affirme le rapport.

Des affrontements brutaux ont éclaté le 15 avril à Khartoum, capitale soudanaise, avant de marquer une escalade rapide dans différentes régions du pays. Les combats en cours opposent les Forces armées soudanaises aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (RSF), et les deux parties s'accusent mutuellement d'être à l'origine du conflit. Des divergences profondes étaient apparues entre l'armée soudanaise et les RSF, en particulier en ce qui concerne l'intégration de ce mouvement à l'armée, telle que prévue dans un accord-cadre signé entre les dirigeants militaires et civils le 5 décembre 2022.