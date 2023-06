Une enveloppe financière de 438 millions DA a été mobilisée pour la réhabilitation d'"une partie importante" du réseau électrique et la réalisation de nouveaux transformateurs dans plusieurs localités de la wilaya de Jijel en vue d’améliorer le service, a-t-on appris jeudi auprès de la direction locale de distribution de l’électricité et du gaz.

"Un programme d’investissement de 438 millions DA pour 2023 visant l’amélioration du service public d’électricité a été élaboré et financé entièrement par cette direction", a déclaré à l’APS la chargée de communication, Hanane Cherbel.

Ce programme déjà engagé porte sur la réhabilitation des vieux réseaux, la réparation des points noirs à l’origine des coupures, la réalisation de nouveaux transformateurs et la réalisation de nouveaux réseaux, a-t-elle dit.

Il sera ainsi procédé à la réhabilitation et la réalisation de 27 km de lignes de moyenne et basse tensions outre la réalisation en cours de huit transformateurs dans les localités de Houat (commune Chahna), Aftis (Ziama Mansouria), Djemaâ Beni Habibi, Sidi Maarouf, Kheiri Oued Adjoul e t Mazer (El Milia).

Des travaux sont en cours pour la réalisation de huit lignes de basse tension pour répondre à l’accroissement de la demande à El Araïch (Jijel), Bordj Blida et Gueto (El Aouana), 500 logements et 30 logements (Taher), 1000 logements et Lemridja (El Milia), selon la même source.