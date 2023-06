Le 13e congrès des Scouts musulmans algériens (SMA) s'est clôturé, vendredi à Alger, lors duquel le commandant général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui, a été reconduit pour un nouveau mandat, en sus de l'adoption de la stratégie nationale pour la période 2023-2028.

A cette occasion, l'organisation des SMA a remercié, dans son communiqué final, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune "pour son soutien permanent aux SMA", appuyant sa démarche à la tête du pays qui a permis à l'Algérie de "retrouver la place qui lui sied dans les fora internationaux et de s'engager dans des réformes globales sur les plans politique, économique et social".

L'organisation a appelé l'ensemble de ses adhérents à consentir davantage d'efforts pour encadrer les jeunes et les protéger de tous les dangers qui la guettent, notamment la drogue "qui constitue désormais une véritable menace pour la sécurité et la stabilité de la société". Au dernier jour de ces travaux de trois jours, les invités du congrès représentant différentes organisations des scouts arabes et internationales ont reçu en signe de distinction le Bouclier des SMA ainsi que des cadeaux.

Le Comité arabe du scoutisme (CAS) avait décerné, jeudi, au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Bouclier du scoutisme, en reconnaissance de son soutien à l'action des scouts, et attribué le Prix d'excellence des scouts à l'Algérie et au Commandant général des SMA.

Lors du 13e congrès, le commandant des SMA a exprimé sa volonté d'oeuvrer à porter le nombre des adhérents de 200.000 à un million et accroitre le nombre de groupes pour atteindre 4000, ajoutant que l'adhésion de l'élément féminin, sont parmi les enjeux du nouveau mandat.