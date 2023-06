La cinquième session des consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères algérien et japonais s'est tenue, jeudi, à Alger.

Cette échéance bilatérale qui entre dans le cadre du mémorandum d'entente signé en 2010, a été co-présidée par le directeur général "Asie-Océanie" au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Naceur Boucherit, et du directeur général "Moyen-Orient et d'Afrique" au ministère des Affaires étrangères du Japon, du côté japonais, Nagaoka Kansuke.

La session a permis de passer en revue la coopération bilatérale et d'examiner les moyens de les élargir à de nouveaux horizons.

A cette occasion, les deux parties ont souligné la qualité des relations historiques qui lient l'Algérie et le Japon, affirmant leur volonté de les renforcer davantage, tout en s'engageant à les porter au niveau des potentialités que recèlent les deux pays. Cette échéance bilatérale a été, également, saisie pour procéder à un échange de points de vue sur les questions politiques internationales et

régionales d'intérêt commun.

La réforme des Nations unies , les questions palestinienne et sahraouie ainsi que la situation en Libye et au Sahel ont été abordées lors des discussions. Dans ce cadre, une large convergence de vues a été constatée, notamment en ce qui concerne l'attachement des deux pays aux valeurs et principes des Nations unies, au respect du Droit international et au règlement pacifique des différends.

A l'issue des travaux, M. Nagaoka Kansuke, a rendu une visite de courtoisie à M. Lounès Magramane, secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

Les deux parties se sont félicitées de l'excellente qualité des relations qu'entretiennent l'Algérie et le Japon et ont réitéré leur disponibilité à œuvrer à les élever au niveau de leurs attentes et à la hauteur des énormes possibilités qu'offrent les économies des deux pays.