L'Algérie a condamné jeudi "dans les termes les plus forts" les agressions barbares répétées et les actes d’intimidation auxquels s’adonnent les colons sionistes contre les citoyens palestiniens sans défense, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

"L’Algérie condamne dans les termes les plus forts les agressions barbares répétées et les actes d’intimidation auxquels s’adonnent les colons sionistes, encouragés et protégés par les autorités d’occupation sionistes, contre les citoyens palestiniens sans défense, faisant plusieurs victimes innocentes et détruisant leurs biens.

Elle demande l’arrêt immédiat de ces actes odieux qui constituent une violation flagrante et répétée de toutes les lois et les règles du droit international", lit-on dans le communiqué "Renouvelant son appel à la communauté internationale d’assumer ses pleines responsabilités pour mettre un terme à la spirale de violence sanglante et les agressions contre les Palestiniens et leurs biens, l’Algérie réitère son entière solidarité et sa position de principe soutenant le peuple palestinien pour le recouvrement de tous ses droits légitimes et inaliénables, en têtes desquels l’établissement de son Etat indépendant avec El Qods pour capitale", conclut la même source.