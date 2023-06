Le directeur de l'information et de la communication à l'Armée nationale populaire (ANP), le Général-major Sabaa Mabrouk, a présidé jeudi à l'Ecole supérieure militaire d'information et de communication à Sidi Fredj (Alger) une cérémonie de sortie de nouvelles promotions au titre de l'année 2022-2023.

A cette occasion, le Général-major Sabaa Mabrouk a procédé à la remise de diplômes et de grades aux premiers lauréats, baptisant les promotions sortantes du nom du défunt moudjahid "Mohamed Alleg". Dans son allocution, le Colonel Commandant de l'Ecole a évoqué les différents aspects de la formation militaire et universitaire, dont ont bénéficié les élèves, conformément aux programmes théoriques et pratiques, sous la supervision d'une élite d'enseignants et de formateurs en sciences de l'information et de la communication.

Il a, en outre, exhorté les élèves à "faire montre de discipline, de fidélité et de défense des valeurs nationales", et a assisté, par la suite, à un défilé des promotions sortantes. En mar ge de cette cérémonie, le Général-major Sabaa Mabrouk et la délégation qui l'accompagne ont visité les ateliers scientifiques, où il a suivi les différents exposés présentés par les stagiaires et les élèves, consistant en des projets de recherches et de mémoires et des ateliers pratiques traitant de plusieurs thèmes et travaux audiovisuels en rapport avec les sciences de l'information et de la communication. A ce propos, le Général-major Sabaa Mabrouk a rappelé l'intérêt accordé par le Haut Commandement de l'ANP à "l'amélioration du niveau de formation", appelant à "davantage de persévérance et de créativité dans ce domaine important". Enfin, la famille du défunt moudjahid Mohamed Alleg a été distinguée.