"Dans une lettre adressée au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Secrétaire général de l’ONU, M. Antonio Guterres, a fait part de ses chaleureuses félicitations à l’occasion de l’élection de l’Algérie au Conseil de sécurité au titre de la période 2024-2025", lit-on dans le communiqué.

Dans sa lettre, M. Antonio Guterres a souligné que "cette distinction témoigne des efforts importants consentis par l’Algérie en faveur de la paix et de la sécurité dans la région et au niveau international". Tout en remerciant le Président de la République, "pour le fort engagement qu’il a exprimé, dans ses échanges précédents avec lui, en faveur de la coopération internationale et de la résolution pacifiq ue des différends", le Secrétaire général a ajouté "qu’au moment où votre pays s’apprête à assumer ce nouveau rôle important, je salue l’attachement continu de l’Algérie aux principes et valeurs de la Charte des Nations unies, ainsi que son engagement profond et sans relâche en faveur du multilatéralisme", ajoute le communiqué. "Je n'ai aucun doute que vos efforts pour un monde plus pacifique contribueront à la formulation de réponses efficaces et à la mise en œuvre d’actions concrètes à même de faire face aux défis complexes auxquels nous sommes confrontés", conclut-il.

La lettre du SG de l'ONU intervient après le message que lui a adressé M. Abdelmadjid Tebboune dans lequel il a défini les grandes lignes des principales priorités de l’Algérie au sein du Conseil de sécurité et après la disposition de M. le Président de la République à entreprendre des efforts de médiation dans le conflit en Ukraine, précise le communiqué.