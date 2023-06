Un incendie a détruit 11 hectares de récoltes agricoles dans la wilaya de Tlemcen, a indiqué, jeudi, un communiqué de la Direction de wilaya de la Protection civile.

L’incendie s’est déclaré, mercredi soir dans une ferme privée, située dans la commune de Sidi Abdelli, ravageant 8 hectares de diverses récoltes, 1,5 has de blé et 1,5 has d’orge non moissonnés, 180 bottes de foin, 10 amandiers et 30 oliviers.

Les agents de l’unité secondaire de la Protection civile de la commune de Bensekrane sont intervenus pour circonscrire l’incendie.