Six (6) personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route survenu jeudi dans la wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris auprès de la Protection civile.

L'accident s'est produit au niveau de la route menant vers la localité de "Seliksen", à une quarantaine de kilomètres au Nord/Ouest du chef lieu de wilaya, suite à la déviation et le renversement d'un camion-remorque, causant la mort sur place de six (6) personnes, selon la même source.

Les services de la Protection civile sont aussitôt intervenus pour l’évacuation des corps des victimes vers l'hôpital "Mesbah Bagdad" de Tamanrasset.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les circonstances exactes de cet accident mortel.