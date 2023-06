Les créations d'entreprises en France ont reculé de 2,8% en mai, la baisse étant plus forte chez les micro-entrepreneurs que du côté des entreprises classiques, a rapporté l'Institut français de la statistique et des études économiques (l'Insee) vendredi. Le nombre de nouvelles immatriculations d'entreprises s'est élevé le mois dernier à 85.544, dont 53.507 micro-entreprises, précise l'Insee.

Corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables, ces créations ont notamment baissé de 8,6% dans le secteur enseignement/santé/action sociale et de 5,8% dans le secteur des services aux ménages. Sur les trois derniers mois (mars à mai), les créations en données brutes ont baissé de 0,8% par rapport à la même période un an plus tôt, tandis que sur les douze derniers mois, l'Insee enregistre une hausse de 1,3%.

L'Institut a par ailleurs révisé en hausse de 0,6 point de pourcentage l'augmentation des créations d'entreprises pour le mois d'avril, qui atteint finalement 4,3%. Enfin, l'Insee met à nouveau en garde contre la fragilité des données sur les créations d'entreprises recueillies depuis le début de l'année en raison de la mise en place difficile du guichet unique des formalités d'entreprises.Il avertit ainsi dans son communiqué que "le nombre de créations d'entreprises est nettement revu à la baisse sur les mois de janvier à avril 2023, en raison d'une ré-estimation à la hausse des taux d'invalidation de formalités de création".