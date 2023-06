Une délégation composée de responsables du ministère de l'Energie et des Mines, de dirigeants du groupe public Manadjim El Djazair (MANAL) et du consortium chinois CMH effectue, samedi, une visite de travail aux wilayas de Tindouf et Béchar dans le cadre du développement et de la valorisation du gisement de minerai de fer de Gara Djebilet.

Selon le programme de la visite, consulté par l'APS, la délégation se rendra au site de la mine de Gara Djebilet à Tindouf et visitera des projets des unités de transformation du minerai de fer à Bechar. Une cérémonie de signature d’un MoU entre le consortium chinois CMH, et l'Entreprise Nationale de Fer et de l'Acier (FERAAL), filiale du Groupe Manadjim El Djazaïr est également prévue, en présence du PDG de ce dernier, Mohamed Sakhr Harami, selon la même source.

Le consortium chinois CMH regroupe trois grandes sociétés chinoises, à savoir : CWE, MCC, dont le président participe à la visite, et Heyday Solar. La mine de Gara Djebilet, entrée en exploitation fin juillet 2022, figure parmi les plus grandes mines de fer dans le monde, avec des réserves qui dépassent les 3 milliards de tonnes, selon les estimations.