Selon une récente étude grecque, le régime méditerranéen serait particulièrement conseillé aux femmes qui essayent de concevoir via une FIV. Explications.

Entre 1978 et 2008, plus de 200 000 bébés ont été conçus en France grâce à la fécondation in vitro (FIV). Cette technique de procréation médicalement assistée (PMA) consiste à provoquer une fécondation en dehors du corps humain en mettant en présence un ovule et des spermatozoïdes, puis à réimplanter les embryons dans la cavité utérine de la femme. Pour une FIV « classique », les chances de grossesse sont d'environ 24,5 %.

Bonne nouvelle : des chercheurs de la Harokopio University (en Grèce) ont peut-être trouvé une astuce pour augmenter ce (petit) taux de réussite. En effet, d'après une récente étude publiée dans la revue spécialisée Human Reproduction, les femmes qui adoptent le régime méditerranéen durant leur parcours FIV auraient, en moyenne, 65 % à 68 % de chances supplémentaires de concevoir.

Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques grecs ont travaillé avec 244 femmes en cours de FIV âgées de 22 à 41 ans et dont l'indice de masse corporelle (IMC) était inférieur à 30. Celles-ci ont du répondre régulièrement à des questionnaires concernant leurs habitudes alimentaires.

FIV : LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN BOOSTE LA FERTILITÉ, SURTOUT AVANT 35 ANS

Verdict ? Les chercheurs ont observé que les participantes qui adoptaient le régime méditerranéen avaient globalement de meilleures chances de concevoir et d'accoucher d'un bébé en bonne santé. Cet effet bénéfique était particulièrement flagrant chez les femmes âgées de moins de 35 ans.

« Le message qu'il faut retenir de nos travaux, c'est que les femmes qui souhaitent concevoir via une technique de FIV peuvent adopter une alimentation équilibrée (par exemple le régime méditerranéen) afin de maximiser leurs chances de concevoir » expliquent les chercheurs. Qui ajoutent : « les habitudes de vie (comme l'alimentation, l'activité physique, le stress...) ont un lien direct avec la fertilité ».

Pour rappel, le régime méditerranéen (que l'on sait excellent pour la santé) se compose principalement de céréales complètes, de fruits et de légumes, d'huile d'olive, d'oléagineux et de poisson. En revanche, la consommation de viandes rouges, d'alcool, d'aliments sucrés et de produits laitiers est limitée.