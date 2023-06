Les micronutriments sont essentiels à la fertilité. Certains d'entre eux améliorent la qualité du sperme, d'autres favorisent l'ovulation ou l'équilibre hormonal. Zoom sur les vitamines et minéraux favorables à la fertilité avec Hannah Livage, naturopathe, auteure de Favorisez votre fertilité au naturel, éditions First.

On le sait, pour bien fonctionner notre corps a besoin de micronutriments. Ils sont, par exemple, indispensables pour un bon fonctionnement de l'intestin, ou pour avoir un cerveau au top. Mais ils sont aussi indispensables pour une fertilité optimale. Leurs bienfaits sont nombreux :

Amélioration de la qualité des ovules

Amélioration de la quantité, la qualité et la mobilité des spermatozoïdes

Réduction du risque de fausse couche

Bon fonctionnement des organes reproducteurs

Réduction de l'inflammation de l'organisme.

"Ils sont aussi particulièrement intéressants pour soutenir ou reminéraliser l'organisme en cas de PMA" souligne Hannah Livage, naturopathe, auteure de Favorisez votre fertilité au naturel (éd. First). "Il est donc extrêmement important d'en consommer quotidiennement pour éviter les conséquences très néfastes de certains déficits sur la fertilité".

Micronutriments : sous quelle forme ?

En principe, tous nos besoins en vitamines et minéraux sont apportés par l'alimentation, à des doses physiologiques facilement assimilables par l'organisme. "En revanche, les micronutriments de synthèse sont beaucoup moins assimilables et peuvent surcharger l'organisme" explique la naturopathe, qui recommande donc de privilégier les sources alimentaires.

"Idéalement, afin d'avoir dans l'assiette tout ce dont le corps a besoin pour bien fonctionner et concevoir un enfant, il faudrait manger une portion de crudités en entrée de chaque repas. Elles apportent une dose importante de vitamines et nutriments qui n'ont pas été endommagés par une quelconque cuisson" prescrit Hannah Livage. Ses autres conseils pour des repas équilibrés et favorables à la fertilité :

Du bon gras sur les crudités ((huile de colza, de lin ou de noix) qui aide à la fabrication des hormones sexuelles

Une source de protéines animales ou végétales nécessaire à la production hormonale et cellulaire

Des légumes variés et en quantité importante (au moins la moitié de l'assiette) pour l'élimination des toxiques

Des glucides à indice glycémique faible ou modéré (quinoa, sarrasin, patate douce...) car les glucides à IG élevé bouleversent le système hormonal, dont les hormones sexuelles.

Des collations composées d'oléagineux et de fruits.

1/12 - La vitamine A

Elle améliore la qualité des ovules et participe à la division cellulaire dès la fécondation. On la trouve dans les fruits et légumes orange, rouges, jaunes.

2/12 - La vitamine B9

Elle diminue les risques de fausse couche et les risques d'accouchement prématuré. Elle améliore aussi la qualité et la quantité du sperme. On la trouve dans les feuilles des légumes verts, les légumineuses, la levure de bière, les oeufs).

3/12 - La vitamine B12

Elle optimise l'ovulation et améliore le nombre et la mobilité des spermatozoïdes. On la trouve dans les viandes et volailles, la poisson, les fruits de mer et dans les algues.

4/12 - La vitamine C

Elle protège les cellules spermatiques contre les radicaux libres, améliore la production de la glaire cervicale et la qualité des gamètes (ovules et spermatozoïdes). Découvrez les aliments les plus riches en vitamine C.

5/12 - La vitamine D

Elle améliore la qualité des ovules et des spermatozoïdes, favorise l'ovulation et l'équilibre hormonal, améliore le développement des follicules et favorise l'implantation. Découvrez ici les aliments riches en vitamine D.

6/12 - La vitamine E

Elle améliore la mobilité des spermatozoïdes, protège les gamètes et améliore l'implantation de l'embryon. On la trouve dans le germe de blé, les amandes, l'avocat, les noix, les huiles pressées à froid.

7/12 - Les Oméga-3

Ils favorisent l'ovulation et améliorent la qualité des ovules, dont le fluidité de leur membrane, facilitant ainsi la pénétration du spermatozoïde lors de la fécondation. Ils améliorent aussi la résistance et la mobilité des spermatozoïdes. Découvrez ici les aliments les plus riches en Oméga-3.

8/12 - Les Oméga-6

Ils renforcent l'utérus, améliorent la structure des cellules reproductrices et augmentent la production de la glaire cervicale. On en trouve dans les huiles d'onagre et de bourrache.

9/12 - L'iode

Elle permet le bon fonctionnement de la thyroïde, indispensable à la fertilité, et favorise l'ovulation (une absence d'ovulation peut provenir d'un taux trop bas d'hormones thyroïdiennes). On en trouve dans les fruits de mer, les poissons de mer, les algues.

10/12 - Le fer

Il réduit l'infertilité (une carence même faible peut contribuer à l'infertilité féminine), favorise l'ovulation, participe à la production des hormones ovariennes et diminue les fausses couches. Découvrez ici les aliments les plus riches en fer.

11/12 - Le sélénium

Il intervient dans la fertilité féminine et masculine, améliore la production et la qualité du sperme, participe au bon fonctionnement des ovaires et diminue les fausses couches. On entrouve essentiellement dans les noix du Brésil, mais aussi les petits poissons gras et les fruits de mer.

12/12 - Le zinc

Il favorise l'équilibre hormonal féminin, améliore la qualité des ovules et la fonction ovarienne.

Et il diminue les fausses couches en favorisant l'implantation de l'embryon. Découvrez ici les aliments riches en zinc.

