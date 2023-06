Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a reçu, mardi au Palais du Gouvernement, le ministre italien des Entreprises et du Made in Italy, M. Adolfo Urso, selon un communiqué des services du Premier ministre.

"La rencontre a constitué une occasion pour passer en revue les progrès réalisés au service du renforcement de la coopération et du partenariat entre les deux pays et de poursuivre la mise en œuvre des directives de leurs dirigeants visant à consolider le caractère stratégique des relations algéro-italiennes", précise la même source, relevant que les deux parties ont salué "l’importante participation italienne de qualité à la Foire internationale d'Alger". L’audience s’est déroulée en présence du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni. Le ministre des Entreprises et du Made in Italy de la République italienne, effectue une visite en Algérie dans le cadre de la participation de son pays comme invité d’honneur de la 54e Foire internationale d’Alger.