Le Centre anti-cancer (CAC) de la wilaya d'Adrar est entré en service après avoir été doté d'équipements médicaux de pointe utilisés en imagerie médicale, a indiqué mardi

un communiqué du ministère de la Santé.

"Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le cancer et du renforcement et de la promotion de la santé dans le Sud et les Hauts-Plateaux, le Centre anti-cancer (CAC) d'Adrar est entré en service après avoir été doté des derniers équipements médicaux utilisés en imagerie médicale, à l’instar d'appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM) et de radiographie et de matériel de laboratoire, ainsi que d'autres équipements avec des technologies innovantes pour assurer une prise en charge optimale des patients", précise le communiqué. Ce centre, d’une capacité de 140 lits, "dispose de 10 services : radiothérapie, chimiothérapie, anatomie pathologique, chirurgie en cancérologie, médecine nucléaire, oncologie, hématologie, anesthésie et réanimation et un laboratoire central".

L’encadrement de ces services est assuré par des médecins spécialistes en oncologie, en radiothérapie, en anesthésie e t en réanimation, ainsi que des opérateurs d'appareils d'imagerie par rayons X, en sus des psychologues, des pharmaciens et des aides infirmiers, ce qui permet de "promouvoir les services de santé et de garantir une couverture médicale optimale pour les patients d'Adrar et des wilayas avoisinantes", ajoute la même source.

Le ministère a souligné que cette importante structure de santé "devra répondre aux aspirations et aux espoirs des cancéreux en leur prodiguant des prestations médicales de qualité et en leur épargnant la contrainte du déplacement vers d'autres wilayas, notamment du nord".

Le Centre de lutte contre le cancer d'Adrar est doté de "trois (3) accélérateurs, d'un (1) IRM, d'un (1) scanner et d'un (1) appareil d’échographie mammaire, en sus de quatre (4) appareils d'échographie et de quatre (4) autres pour l'imagerie médicale".