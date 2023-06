Un deuxième navire de sauvetage canadien s'est rendu sur le site de recherche du submersible touristique Titan de la société américaine OceanGate Expeditions, disparu pendant une tentative d'exploration de l'épave du Titanic dans l'Atlantique Nord, a déclaré mercredi la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Joyce Murray. "La garde côte canadienne fait tout ce qui est en son pouvoir pour apporter son aide. Le navire John Cabot est équipé d'un sonar. Il est actuellement en route vers le site (de l'opération de sauvetage)", a indiqué la ministre.

L'engin submersible, qui appartient à la compagnie OceanGate Expeditions, a commencé sa plongée dimanche avant de perdre contact avec la surface moins de deux heures plus tard.

Les garde-côtes américains et canadiens mènent les recherches en surface et sous l'eau, dans une région située à environ 1.450 km à l'est de Cape Cod, dans le nord-est des Etats-Unis, à une profondeur d'environ 4.000 m. Le vice-président du conglomérat Engro basé à Karachi, dans le sud du Pakistan, et son fils Suleman sont parmi le s cinq passagers à bord du submersible, a indiqué leur famille dans un communiqué, relayé par les médias. L'homme d'affaires, aviateur et touriste spatial britannique Hamish Harding, 58 ans, PDG d'une entreprise de vente de jets privés, le président et fondateur d'OceanGate Expeditions Stockton Rush, l’ancien marin français Paul-Henri Nargeolet, sont également à bord du sous-marin. Parti de Southampton le 10 avril 1912 pour rejoindre New York, le Titanic, plus grand paquebot du monde au moment de sa mise à l'eau, a fait naufrage après avoir percuté un iceberg cinq jours plus tard. Sur les 2.224 passagers et membres de l'équipage, près de 1.500 ont péri.

L'épave a été découverte en 1985 à 650 kilomètres des côtes canadiennes, à une profondeur d'environ 4.000m dans les eaux internationales de l'océan Atlantique. Depuis, chercheurs de trésors et touristes lui rendent visite.