Plus de 2,5 millions de Soudanais ont dû fuir leurs maisons durant ces deux derniers mois, du fait de la guerre, a fait savoir, mardi, l'ONU.

Le conflit opposant l'armée soudanaise aux Forces de soutien rapide (FSR) a fait plus de 2.000 morts.

Selon des médias sur place, la ville d'El-Geneina, dans la région du Darfour (ouest), était mardi encore le théâtre des plus violents combats. Des corps sans vie sont visibles dans les rues, où les magasins, souvent cibles de pillages, restent fermés.

Les habitants fuient en longues colonnes vers le Tchad, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest, sous les tirs croisés des militaires, paramilitaires, combattants tribaux et civils armés, et des fouilles imposées par des hommes armés. Depuis vendredi, "15.000 Soudanais dont près de 900 blessés" ont fui vers Adré au Tchad", selon l'ONG Médecins sans frontières (MSF). Lundi, la communauté internationale, réunie à Genève, a promis 1,5 milliard de dollars d'aide, seulement la moitié du total dont les agences humanitaires estiment avoir besoin. Vingt-cinq millions de personnes, soit plus de la moitié de la p opulation, dépendent de l'aide humanitaire pour survivre au Soudan qui, selon l'ONU, sombre dans la destruction et la violence à une vitesse "sans précédent".