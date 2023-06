La Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, a passé en revue, mardi à Genève (Suisse), à l'occasion de la 53ème session du Conseil des droits de l'homme de l’ONU qui se tient du 19 juin au 14 juillet, l'expérience algérienne en matière de protection de l'enfance, a indiqué un communiqué de l'Organe national pour la protection et la promotion de l'Enfance (ONPPE).

Mme Cherfi a animé, en marge de la 53ème session du Conseil des droits de l'homme de l’ONU Genève, dont l'Algérie est membre, une activité portant sur les réalisations de l'Algérie dans le domaine de l'enfance, à laquelle ont assisté plusieurs ambassadeurs et représentant des pays et organisations membres du conseil, a précisé le communiqué.

Cette activité "intervient pour confirmer la forte volonté politique de l'Etat algérien de promouvoir les droits de l'homme en général, et ceux de l'enfant en particulier, et de consacrer l'Etat de droit dans ses politiques nationales et dans ses relations internationales, ce qui constitue un des axes principaux du programme du président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, visant à bâtir une Algérie nouvelle", a ajouté la même source.

A ce propos, les participants "ont salué les acquis réalisés par l'Algérie dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'enfant", estimant que l'expérience algérienne en la matière était un "modèle à suivre", poursuit la source.