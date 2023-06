Le "Trio Canto e Vivo" de Tchéquie et le chanteur italien "Enzo Avitabile" ont animé mardi soir à Alger, l’avant dernier concert du 23e Festival européen de musique, dans des atmosphères de grands soirs et devant un public nombreux.

La scène du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (Tna), où le 23e Festival européen de musique a élu domicile depuis le 15 juin dernier, a accueilli deux des meilleures représentations de cet événement annuel organisé par la Délégation européenne en Algérie.

L’assistance qui a joyeusement adhéré aux deux programmes de la soirée, a été gratifiée de deux belles prestations, rendues dans deux registres musicaux différents, "Comédie musical" pour l’Ensemble Tchèque, composé par, Eva Novakova, soprano, Jan Kostelanský, ténor et la pianiste Lenka Navratilova et "Musique du monde" pour le célèbre chanteur italien Enzo Avitabile, à la harpe et au chant, brillamment soutenu par Gianluigi Di Fenza à la guitare électro-acoustique et Emidio Ausiello aux percussions.

Durant 55 mn de temps, le "Trio Canto e Vivo", présenté au public par l’ambassadeur de la Rép ublique tchèque en Algérie, Jan Czerny, a entonné, des extraits de pièces, dont, ceux d´Edith Piaf, "les chansons de Naples", des opéras, opérettes ou comédies musicales à travers notamment des extraits des bandes originales des films, "Ma Fair Lady" et "Le fantôme de l´Opéra", entre autre. Le "Trio Canto e Vivo" a été fondé en 2002 dans la capitale de la Tchéquie. Ses membres sont issus du Chœur philharmonique de Prague. Eva Novakova, Jan Kostelanský,et Lenka Navratilova font également des prestations musicales en solo et sont régulièrement engagés dans les théâtres et concerts en République tchèque, en Slovaquie et ailleurs dans le monde.

La deuxième partie de la soirée qui a concerné la prestation époustouflante d’Enzo Avitabile et ses accompagnateurs virtuoses, a été annoncée par la directrice de l’Institut italien d’Alger, Antonia Grande, qui a rappelé l"’identité méditerranéenne du chanteur napolitain et son souci permanent d’établir des passerelles culturelles d’échanges avec Alger".

Venu avec le projet "Acoustic World", Enzo Avitabile retrace les quinze dernières années de sa production discographique dans une tonalité acoustique, proposant des chansons extraites de tous ses projets de 2003 à aujourd'hui.

Les pièces "Salvamm ‘O Munno", "Sacro Sud", "Festa Farina e Forca", "Napol etana", "Black Tarantella" et "Lotto Infinito" figurent parmi celles choisies par l’artiste qui a interagi avec le public, l’invitant dans son univers d'amour et d’humanisme.

A travers le registre de la musique du monde, Enzo Avitabile a su marier les acquis artistiques d'une trentaine d'années avec une recherche continue d'une innovation musicale basée sur un regard toujours attentif aux questions de société, chantant ainsi, les souffrances des plus démunis mais aussi leurs espoirs, ceux-là même, également portés par une grande partie de la population mondiale.

A l’issue de sa remarquable prestation, Enzo Avitabile a surpris l’assistance, en faisant appel à Samir Merabet et Ahmed Abraz du célèbre groupe El Dey pour rendre des extraits de "Ya noudjoum Ellil" du regretté Cheikh El Hasnaoui (1910-2002), "Ana Djazaïri" et "Man’wellich Ellour". Après une heure de temps, le public qui a cédé au déhanchement avec Enzo Avitabile, a longtemps applaudi les artistes des deux prestations, savourant les moments de cette belle soirée dans la délectation.

Treize pays européens étaient invités à Alger lors du 23 Festival européen de musique qui s’achève mercredi avec les prestations des Ensembles, "Ulrich Drechsler Trio" et celui du "Duo Wafa Oudjit et Paco Del Poso".