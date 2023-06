Le nombre de Palestiniens tombés en martyrs à la suite de l'agression militaire sioniste contre la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, est passé à sept avec la mort mercredi d'une adolescente de 15 ans, qui a succombé à ses blessures, selon des sources médicales palestiniennes.

D'après les mêmes sources, Sadeel Ghassan Naghnghia avait été visée par une balle réelle à la tête lors de la dernière agression sioniste et était dans un état critique jusqu'à ce qu'elle soit déclarée morte mercredi matin, rapporte l'agence de presse palestinienne Wafa.

Cinq Palestiniens, dont un adolescent de 15 ans, sont tombés en martyrs lundi dans l'assaut qui a duré plus de 10 heures, et plus de 90 autres ont été blessés, dont plus de 18 seraient dans un état critique.

Mardi, Amjad Aref Abu Jaas, 48 ans, a également succombé à ses blessures suite à l'agression.

Il avait été touché par une balle réelle dans l'abdomen et était dans un état critique. L'armée sioniste a tué plus de 170 Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Ghaza depuis le début de l'année, selon les statistiques du ministère de la Santé.