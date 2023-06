De nouveaux chefs de l'armée et de la sécurité ont été nommés lundi par le président nigérian Bola Tinubu, trois semaines après son investiture à la tête du pays, rapportent mardi des médias.

M. Tinubu, 71 ans, a succédé le 29 mai à Muhammadu Buhari, du même parti que lui. Le jour de son investiture, il avait promis de faire de la sécurité sa "priorité absolue". Le nouveau président nigérian a procédé aux nominations après avoir limogé tous les chefs et conseillers des services militaires ainsi que le chef de la police nationale et le chef du service des douanes, selon un communiqué de la présidence publié lundi et relayé par les médias.

Le général C.G Musa, jusqu'alors en charge de la lutte contre le terrorisme, a été nommé comme nouveau chef d'état-major des Armées. Un ancien responsable anti-corruption, Mallam Nuhu Ribadu, a lui été nommé comme conseiller à la sécurité nationale. La semaine dernière, il avait également limogé le chef de le Banque centrale du pays, Godwin Emefiele, arrêté depuis. Il a aussi nommé un nouveau chef anti-corruption.