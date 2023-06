Le président sénégalais, Macky Sall, a promis, mardi, depuis Lisbonne où il est en visite d'Etat, de consolider la démocratie dans son pays, telle que recommandée par les principes de l'Etat de droit et les standards démocratiques.

"Nous poursuivrons notre marche vers l'émergence économique et la consolidation de la démocratie et de la liberté au Sénégal, dans le respect bien sûr de l'Etat de droit", a-t-il assuré dans une déclaration à la presse après une rencontre avec le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa.

"Je veillerai à ce que le Sénégal reste dans les standards démocratiques les plus importants", a-t-il insisté.