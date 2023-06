Les combats entre l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR) ont repris mercredi matin, peu de temps après l'expiration d'un cessez-le-feu de 72 heures globalement respecté à Khartoum, rapportent des médias.

D'après ces sources, les habitants de Khartoum ont été réveillés par les tirs d'artillerie et le bruit des combats, quelques minutes après la fin de la trêve de 72 heures, qui avait commencé dimanche à 06H00 (04H00 GMT).

Omdourman, la banlieue nord de la capitale, a été la cible de "pilonnages d'artillerie" et de "combats", tandis que "des avions de chasse" ont survolé d'autres quartiers proches, ont indiqué des témoins cités par des médias.

L'armée, commandée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les FSR du général Mohamed Hamdane Daglo, s'étaient engagés à cesser tout mouvement et attaque pour laisser passer l'aide humanitaire dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Les précédentes trêves ont généralement été violées dès leur entrée en vigueur.

Depuis le 15 avril, les combats ont fait des centaines de morts et déplacé, selon l'ONU, plus de 2,5 millions de personnes.

La communauté internationale, réunie à Genève, a promis lundi 1,5 milliard de dollars d'aide, soit la moitié des besoins avancés par les agences humanitaires.

Or 25 des 48 millions de Soudanais ne peuvent survivre sans aide humanitaire, rappelle, par ailleurs, l'ONU.