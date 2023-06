La 25ème édition du forum africain de l'énergie s'est ouverte mardi à Nairobi, capitale du Kenya, par un appel renouvelé des délégués à adopter davantage les sources d'énergie propres afin de sécuriser un avenir résilient au climat pour le continent.

Le président kényan William Ruto a ouvert ce forum qui rassemblait des décideurs politiques importants, des cadres de ce secteur, des investisseurs, des chercheurs et des innovateurs pour discuter de la sécurité énergétique en Afrique.

Sécuriser un avenir plus écologique, plus prospère et plus résilient pour l'Afrique nécessite l'exploitation optimale des vastes sources d'énergies renouvelables du continent telles que l'énergie hydroélectrique, géothermique, solaire et éolienne, a-t-il déclaré.

En investissant dans des projets énergétiques transfrontaliers, les pays africains combleront le fossé d'accès qui a étouffé l'industrialisation, l'allègement de la pauvreté et la cohésion sociale, a-t-il ajouté.

Plus de 3.000 délégués dont des ministres, des responsables de compagnies d'électricité, des autorités de régulation, des établ issements de prêt multilatéraux et des investisseurs participent au 25ème forum africain de l'énergie qui a lieu à Nairobi du 20 au 23 juin. Ce forum de quatre jours, qui a pour thème "l'Afrique pour l'Afrique" se concentrera sur des thématiques stratégiques comprenant l'intensification de l'adoption des énergies renouvelables, la levée des barrières à la transition écologique et le positionnement de l'Afrique comme grande puissance de l'hydrogène.

Davis Chirchir, ministre kényan de l'Energie et du Pétrole, a déclaré que la principale réunion africaine sur l'énergie aurait pour but de discuter des financements ciblés ainsi que des mesures incitatives politiques et réglementaires nécessaires pour renforcer les méthodes écologiques d'éclairage et de cuisine en accord avec l'objectif du continent de zéro émissions nettes.