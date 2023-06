Le ministre des Finances, Laaziz Faid, accompagné d’une délégation de son département ministériel, a pris part mardi à Vienne (Autriche), aux travaux du Forum du Fonds de l’OPEP pour le Développement international (OFID), indique un communiqué du ministère.

L’OFID tient son deuxième Forum sur le développement, réunissant nombre de personnalités y compris des chefs de gouvernement, des ministres, des chefs d'institutions, des représentants de banques multilatérales de développement, des organisations internationales et des acteurs du secteur privé, précise le communiqué.

L’édition de cette année tentera d’explorer des approches innovantes pour faire face à la rareté du capital de développement et à la nécessité de mobiliser un soutien financier pour des projets durables.

Les panélistes engageront des échanges sur la mobilisation des ressources et la mise en œuvre de stratégies qui favorisent des solutions inclusives, durables et évolutives.

En mettant l'accent sur les modèles de développement transformateurs, la collaboration régionale et l'inclusivité, le Forum cherche à identifier de nouvelles voies vers le dé veloppement durable, selon le ministère. Parmi les autres questions d'actualité à l'ordre du jour, figurent les systèmes alimentaires durables, les solutions climatiques innovantes et les partenariats et politiques qui donnent la priorité à l’homme et à la planète.

M. Faid saisira sa présence à Vienne, indique le communiqué, pour prendre part à la session ministérielle, prévue le 21 Juin 2023, et qui sera consacrée à l’examen et l’approbation des rapports d’activités de l’OFID, ainsi qu’à l’adoption de ses états financiers annuels.

Cette rencontre va permettre de relever l’importance des engagements apportés par cette institution, lesquels engagements se sont traduits par des financements de plusieurs projets de développement dans les pays couverts par l’OFID, pour des secteurs tels que l’agriculture, le développement des infrastructures et l’énergie.

Le Directeur Général du Fonds OPEP, M. Alkhalifa, a déclaré en prélude de ce Forum que "les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, tels que la crise urgente de la sécurité alimentaire, les menaces croissantes du changement climatique et une crise de la dette imminente, nécessitent des partenariats solides et une action collective. Avec le Forum de développement du Fonds de l'OPEP, nous démontrons que nous sommes déterminés à relever ces défis de front, de concert avec les pays et institutions partenaires". "Ensemble, nous pouvons débloquer des modèles de collaboration et générer un impact positif pour l'avenir", a-t-il ajouté. Pour rappel, l’OFID est une institution multilatérale de financement du développement créée en 1976.

Les membres actuels sont en nombre de 12 pays à savoir l’Algérie, l’Equateur, le Gabon, l’Indonésie, l’Iran, l’Irak, le Koweït, la Libye, le Nigéria, l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, et le Venezuela.

L’OFID a été créé par les pays membres de l'OPEP en 1976 avec un objectif distinct: stimuler le développement, renforcer les communautés et autonomiser les populations. Ce Fonds est la seule institution de développement mandatée au niveau mondial qui fournit des financements des pays membres aux pays non membres exclusivement.

Cette institution travaille en coopération avec des partenaires des pays en développement pour stimuler la croissance économique et le progrès social dans les pays à revenu faible et intermédiaire. A ce jour, le Fonds OPEP a engagé plus de 24 milliards de dollars dans des projets de développement dans plus de 125 pays.