Une campagne nationale de sensibilisation aux accidents de la route, a été lancée mardi, à Alger, sous le slogan " Roulez en toute sécurité, pour des vacances en toute tranquillité". Présidant le lancement de cette campagne, le Secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Adil Hmimid, a révélé que plus de 8.600 accidents de la route avaient été enregistrés durant les 4 premiers mois de l'année en cours, causant plus de 11.000 blessés et 1.113 morts.

Il ajouté que l'année précédente, 22.908 accidents de la route avaient été enregistrés au niveau national, faisant 3.409 morts et 30.977 blessés, insistant sur l'impératif de doubler d'efforts afin de "mieux contrôler ce phénomène et ses conséquences".

A cette occasion, Il a souligné la nécessité de mettre en œuvre une stratégie nationale préventive pour faire face à de tels risques, notant que le ministère de l'Intérieur veillait actuellement sur la concrétisation de cette stratégie. M. Hmimid a également mis en avant la nécessité de "créer un cadre intersectoriel, compre nant tous les organismes, les institutions de l'Etat et les représentants de la société civile afin d'établir des mécanismes opérationnelles et efficaces pour réduire les conséquences graves du phénomène des accidents de la route.

Pour sa part, la délégation nationale de la sécurité routière, a considéré que cette campagne de sensibilisation visait à réduire le nombre d'accidents de la route et des victimes durant la saison estivale et à promouvoir la conscientisation des usagers de la route, ainsi que la diffusion de la culture routière relative au respect des codes de la route. A cet effet, la délégation a mis en place des programmes de sensibilisation durant la saison estivale au profit des conducteurs de voitures, d'autobus et de motocycles, notamment au niveau des plages, des gares routières et des places publiques.