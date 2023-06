Le commandant de la Gendarmerie nationale, le Général Yahia Ali Oulhadj a supervisé, mardi à l'Ecole supérieure de la Gendarmerie nationale (ESGN) de Zeralda (Alger), la sortie de sept (7) promotions des officiers de la Gendarmerie nationale pour l'année 2022-2023, en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad.

Ces promotions concernent les cours de commandement et d'Etat-major de la Gendarmerie nationale, les cours de commandement et d'Etat-major en intendance, les cours de maîtrise, la lutte contre les crimes économique et financier, outre la formation spécialisée des officiers d'active dont des élèves officiers issus de pays frères et amis.

Dans une allocution prononcée à l'occasion, le commandant de l'ESGN, le colonel Mohamed Derrani a mis en avant les avancées enregistrées en matière de formation des officiers de la Gendarmerie nationale en vue de les préparer à "agir face à toutes sortes de criminalité répandues en tête desquelles la criminalité cybernétique". Pour ce faire, le commandant de l'ESGN a insisté sur " l'enseignement scientif ique, le développement des méthodes de recherche et de formation ainsi que le recours aux nouvelles technologies".

"Les promotions sortantes ont reçu une formation militaire et universitaire adaptée aux évolutions enregistrées en la matière", a-t-il rappelé. Et d'ajouter que cette formation "leur permettra d'accomplir leur missions avec haut professionnalisme et de contrecarrer quiconque tente de mettre en péril la sécurité du citoyen et celle du pays, dans le cadre des lois en vigueur". Les promotions ont été baptisées du nom du feu moudjahid Ferhat Hmida Tayeb. La cérémonie a vu également la distinction des lauréats, la remise des grades et l'exécution de démonstrations militaires et sportives.