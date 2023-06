La vitamine E est essentielle au cours de la grossesse pour le développement de l'enfant, selon une nouvelle étude scientifique américaine. Une carence en vitamine E favoriserait les retards de croissance des fœtus et des enfants et augmenterait les risques de démence plus tard. Pour bien grandir et réduire les risques de développer des maladies neurodégénératives à l'âge adulte, le fœtus a besoin d'être alimenté en vitamine E pendant les 1000 premiers jours de la grossesse, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Advances in Nutrition .

La vitamine E est un antioxydant qui protège les cellules des radicaux libres. On la trouve principalement dans les matières grasses végétales (huiles et margarine, graines de tournesol, amandes, noisettes et autres fruits à coques, céréales de son, arachides, avocat ). Les apports recommandés en vitamine E sont de 15 milligrammes par jour. Pourtant la majorité de la population (90% des hommes et 96% des femmes) n'en consomment pas assez.

De précédentes études scientifiques avaient déjà montré qu'une carence en vitamine E était associée à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, et que cet antioxydant protégerait du déclin cognitif, de la cataracte et des maladies rhumatismales. Les chercheurs de l'Oregon State University (Etats-Unis) ont réalisé une méta-analyse sur les effets sur la santé de la vitamine E.

Les résultats de leurs recherches révèlent que la carence en vitamine E augmente les infections chez les bébés, l'anémie, les troubles neurologiques, les faiblesses musculaires et les risques de cardiomyopathie (maladie du muscle cardiaque). Si une alimentation riche en vitamine E n'empêche pas le développement de la maladie d'Alzheimer, elle permet de retarder les signes du déclin cognitif ainsi que l'apparition de la maladie. Elle serait aussi essentielle au développement du système nerveux de l'embryon. «La vitamine E est essentielle, durant cette « fenêtre » des 1.000 jours qui suivent la conception, pour le développement du cerveau. Et elle est particulièrement importante pour tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, pour les femmes enceintes et allaitantes, et enfin, pour les personnes âgées » rappelle le Dr Maret Traber, professeur à l'Oregon State University.