La vitamine E est parfois prescrite pour améliorer le système immunitaire. Cependant,

elle peut augmenter ou diminuer le risque de pneumonie, selon le niveau d'activité et les habitudes en termes de tabac du patient.

Imaginez que manger des légumes soit bons pour les personnes qui font du sport et mauvais pour les autres, ou bien encore qu'un médicament soit nocif chez les adeptes du tabac mais bénéfique chez les non-fumeurs. Improbable ? Pas tant que ça. En tout cas pour ce qui est de la vitamine E.

Ce nutriment est souvent prescrit dans le but de booster le système immunitaire. Mais ses effets ne sont pas les mêmes pour toute la population. C'est la conclusion d'une étude parue dans British Journal of Nutrition qui a analysé les effets de cette vitamine chez des personnes aux modes de vie très différents.

LES FUMEURS SÉDENTAIRES PLUS À RISQUE

Parmi les 29 000 Finlandais âgés de 50 à 69 ans au début de l'étude, 898 ont déclaré une pneumonie entre 1985 et 1993. Certains ont pris de la vitamine E, mais l'effet obtenu n'est pas le même chez tout le monde. Les hommes âgés qui fument et ne font pas de sport ont ainsi un risque supérieur de 68% de faire une pneumonie. Or, l'effet s'inverse totalement chez les hommes âgés actifs et non-fumeurs : le risque décroît de 69%.

Selon les auteurs de l'étude, les résultats indiquent clairement qu'il ne faut pas déduire les effets d'une molécule sur la population générale, mais qu'au contraire, il est bon de les analyser par groupes homogènes. Le Docteur Harri Hemïla, de l'université d'Helsinki en Finlande, recommande ainsi de ne pas prescrire de la vitamine E systématiquement. Selon lui, des études sur les non-fumeurs actifs sont maintenant nécessaires pour déterminer pour déterminer avec précision les bénéfices de la vitamine E.