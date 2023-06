Le Directeur central des services de la santé militaire au ministère de la Défense nationale (MDN), le Général-major Souid Mohammed Bachir, a présidé lundi la cérémonie de sortie de neuf promotions au niveau de l’Ecole d’application des services de la santé militaire "Chahid Dr Yahia Fares" de Sidi Bel Abbes, relevant de la 2e Région Militaire.

Ces promotions baptisées au nom du Moudjahid défunt Miradi M’barek, concernent la 12e promotion des officiers de session de perfectionnement, la 11e des officiers de la session pratique, la 3e de la formation de base conjointe des élèves officiers en exercice, la 30e des sous-officiers exerçants stagiaires pour avoir l’aptitude militaire professionnelle de 2e degré, spécialité infirmier.

Il s’agit également de la 11e promotion des sous-officiers en exercice stagiaires pour obtenir l’aptitude militaire professionnelle de 2e degré, spécialité direction de la santé, la 32e des sous-officiers exerçants stagiaires pour obtenir leur aptitude militaire professionnelle du 1er degré, spécialité infirmier, la 20e des sous-officiers stagiaires pour obtenir l’aptitude militaire professionnelle du 1er degrés, spécialité direction de la santé, la 11e des élèves d’aptitude militaire de 2e degré, spécialité administration de la santé, la 27e des élèves de 2e degré, spécialité direction de la santé, la 27e d’élèves de 2e degré, direction de la santé en sous officiers.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Commandant de l'Ecole d’application des services de santé militaires, le Colonel Chella Farid, a passé en revue les axes importants de la formation et des connaissances scientifiques et militaires que les stagiaires ont reçus de professeurs et de formateurs qualifiés, leur permettant d’accomplir leurs nobles missions avec professionnalisme.

Le même responsable a appelé les étudiants diplômés à respecter les lois et règlements et à faire preuve d'un esprit de discipline, de conscience, de nobles valeurs nationales et de nobles principes humains. Les cérémonies de remise des diplômes des promotions ont donné lieu à la prestation de serment par les diplômés et la remise des diplômes aux majors de promotions, ainsi que la remise et la réception du drapeau national aux promotions suivantes.

Les étudiants ont également présenté des représentations de "Kouksoul" et de combat rapproché, ainsi qu’un spectacle spécial de Karaté-Do avec un grand professionnalisme, reflétant leur bonne formation et préparation, en plus des performances militaires exécutées par les diplômés sur les mélodies de la musique militaire, qui reflètent la bonne organisation, la discipline, la coordination minutieuse et l'harmonie complète.

A la même occasion, des présentations ont également été effectuées sur les activités de terrain, les outils pédagogiques et les armes légères, ainsi qu'un atelier de secourisme présenté par les élèves, en plus d’un reportage sur les activités de l'Ecole tout au long de l'année 2022-2023 et diverses activités culturelles.