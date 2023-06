Plus de 7.600 poches de sang ont été collectées depuis le début de l’année en cours 2023 à travers la wilaya de Skikda, a indiqué lundi le directeur locale de la santé, Larbi Zerouki.

Cette quantité collectée à travers les centres dédiés au don de sang est jugé "appréciable", a indiqué à l’APS le même responsable en marge de la cérémonie organisée à la maison de la culture à l’occasion de la journée mondiale du donneur de sang (14 juin), affirmant s’attendre à ce que plus de 18.000 poches de sang soient collectées sur toute l’année 2023, soit la même quantité que l’année précédente.

Le nombre de donneurs de sang est en "constante augmentation" à la faveur des campagnes de sensibilisation qui mettent à contribution les divers secteurs, des entreprises, des associations et des citoyens, a estimé le même responsable, relevant l’importance de la diffusion de la culture du don de sang. M. Zerouki a qualifié le don de sang d’acte "humain de solidarité" envers les malades qui se trouvent dans les hôpitaux et qui ont besoin de cette substance vitale.

De son côté, Dr. Kamel Sebti, médecin pédiatre et président de l’association "Errazi" des maladies du sang héréditaires, a souligné l’importance d’intégrer au dossier d’acte de mariage l’analyse du sang de vérification de l’infection ou pas par la thalassémie qui est une maladie héréditaire favorisée par les mariages consanguins.

Cette association a recensé 383 patients atteints de la thalassémie dans les deux communes de Skikda et de Tamalous, a souligné le même praticien qui a indiqué qu’une étude similaire de dénombrement des cas de cette maladie sera menée dans la région de Benazouz.

La rencontre a donné lieu à la distinction de 20 donneurs réguliers de sang et à la tenue d’une exposition sur les centres de transfusion sanguine, les clubs et associations scientifiques et de toiles consacrées au thème du don de sang.