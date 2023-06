Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a coprésidé, lundi à Alger, avec le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, une réunion de travail et de suivi de l’élaboration d'une feuille de route pour orienter l’investissement vers les techniques et les applications nucléaires à usage médical, a indiqué un communiqué du ministère de l'Energie et des Mines.

La rencontre s'est déroulée au siège du Commissariat à l'énergie atomique (COMENA), en présence de représentants des ministères de la Santé, et de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ainsi que de membres du groupe de travail intersectoriel (Energie et mines, Santé, Enseignement supérieur et recherche scientifique, Industrie et production pharmaceutique, et COMENA) chargé d'élaborer la feuille de route, a précisé le communiqué.

La réunion était l’occasion de présenter un exposé sur le rapport préliminaire et le plan d'action élaboré par le groupe de travail intersectoriel concernant plusieurs aspects, dont la prévention, le diagnostic, le traitement, la maintenan ce des équipements, la formation, la recherche scientifique et le développement technologique, a ajouté la même source.

Après avoir salué les efforts du groupe de travail chargé d’élaborer et de finaliser la feuille de route et le plan d’action, les ministres ont été unanimes à souligner la nécessité d'établir un échéancier, en définissant les équipements de médecine nucléaire prioritaires en vue de les produire localement et de bénéficier des expertises et du transfert technologique dans ce domaine.

Pour rappel, M. Arkab avait présidé, le 16 avril dernier, l’installation d’un groupe de travail multisectoriel chargé d’élaborer une feuille de route pour orienter l’investissement dans les techniques et les applications nucléaires à usage médical.

Le groupe de travail est chargé de recenser les utilisations actuelles en Algérie des techniques et des applications nucléaires en matière de lutte contre le cancer et de définir les besoins immédiats et à moyen terme dans le cadre du programme national de lutte contre le cancer.

Le groupe est également chargé de déterminer et d’organiser l’infrastructure dans le cadre du programme de recherche scientifique lancé dans ce domaine et d’élaborer des programmes de formation et de qualification, en veillant à renforcer les capacités nationales et à prom ouvoir les relations de coopération internationale et régionale pour soutenir le programme de lutte contre le cancer en Algérie.