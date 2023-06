L'allocation décidée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au profit des pêcheurs sinistrés suite aux intempéries sera versée au cours de cette semaine, a indiqué lundi, le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani.

''Nous avons recensé 1.027 pêcheurs essentiellement activant au niveau des ports de Khemisti et Fouka (Tipaza) qui bénéficieront, cette semaine, de l'allocation, décidée par le président de la République'', relevant que l'allocation exceptionnelle mensuelle, estimée à 30.000 DA, ''sera versée jusqu'à la réouverture des ports fermés en raison des dégâts occasionnés par les intempéries'', a précisé le ministre lors d'un point de presse, animé en marge d'une réunion d'évaluation du secteur de la Pêche et des Productions halieutiques.

Il a dans ce cadre ajouté que l'opération est actuellement en phase de ''parachèvement des procédures administratives d'usage pour entamer le versement de ces allocations''.

M. Badani a également indiqué que des inspections techniques devront prendre le relais pour évaluer les degrés des dégâts sur les équipements et matériels de pêche en vue de lancer les indemnisations dans ce volet. En parallèle, ''les opérations de nettoyage des ports et la levée des débris, notamment au port Khemisti, le plus affecté est en cours'', a encore noté le ministre soulignant que les opérations de dragage des ports pour en extraire le sable et les boues obstruant ses fonds, précédant la réouverture des ports aux bateaux des pêcheurs'' sont en cours et nécessitent du temps''.

Evaluer les activités et arrêter les priorités

Sur un autre chapitre, le ministre a indiqué que cette réunion d'évaluation qui regroupe l'ensemble des cadres du secteurs vise à évaluer les activités du premier semestre 2023 avec la perspective ''d'arrêter les priorités et unifier la vision pour la prochaine étape''.

Le ministre s'est félicité de la dynamique que connait l'aquaculture relevant que la production de la filière en eau douce et en mer qui ne dépassait pas 1% des activités du secteur, il y a quelques années, et qui est passée actuellement à 8%, rappelant que l'objectif du secteur est d'atteindre d'ici 2024, 14%, représentant 14.000 tonnes, d'un objectif global de production (pêche et aquaculture) fixé à 130.000 tonnes.

Il a également assuré que la construction navale constitue ''un défi'' pour son département, détaillant que 15 projets de réalisations de bateaux de pêche sont validés, dont 8 chantiers sont en cours, et les efforts devront se concentrer, notamment après cette réunion, ''pour lancer le reste des chantiers d'ici le deuxième semestre de l'année en cours''. Le ministre a également relevé qu'au cours de cette réunion, le dossier de la protection sociale des pêcheurs devra être étudié pour arrêter les priorités, citant la couverture sociale des pêcheurs, les arrêts de travail, la fermeture biologique, et les intempéries comme des volets qu'il faut examiner avec les directeurs de la pêche des wilayas pour ''exprimer les besoins réels des pêcheurs''.

S'agissant de la campagne de pêche au thon rouge pour l'année 2023, lancée fin mai dernier, le ministre a relevé que celle-ci est actuellement à 50% de l'objectif tracé, celui de la pêche du quota de l'Algérie du thon rouge, arrêté pour cette campagne à 2.023 tonnes, en hausse de 5% par rapport à la campagne précédente.

Au début des travaux de cette réunion, tenue à huis clos, au siège de la direction de la Pêche et de l'Aquaculture de la wilaya d'Alger, à Ain Benian, un hommage appuyé a été rendu à feu, Sid Ahmed Ferroukhi (1967-2022), ancien ministre du secteur, en présence de sa veuve et sa soeur, pour ''ses efforts déployés au service du s ecteur de la pêche et au service du pays''.