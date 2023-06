L'Agence nationale des déchets (AND), en coordination avec les différents secteurs concernés, s'apprête à organiser des campagnes de sensibilisation à travers l'ensemble du territoire national en prévision de l'Aïd El Adha et ce, pour le bon déroulement des opération d'abattage et la valorisation des peaux de moutons, a indiqué lundi une responsable à l'AND.

S'exprimant lors d'une conférence de presse organisée par l'AND sur "L'investissement dans le domaine de gestion des déchets en Algérie", au siège du quotidien El-Moudjahid, la directrice du Développement de l'économie verte à l'agence, Amel Asma a révélé "l'organisation de sorties de terrain, d'interventions médiatiques, de spots et d'enseignes de sensibilisation, à l'image des années précédentes, dans l'objectif de conscientiser les citoyens et préserver la propreté de l'environnement au niveau des sites réservés à l'abattage.

En prévision de l'Aïd El-Adha, prévu le 28 juin 2023, la même responsable a insisté que le respect des mesures sanitaires afin de se prévenir des zoonoses au niveau des marchés de bétails, des fermes et des points de vente , notamment au vue de la canicule qui frappe le pays, ajoutant que ces points étaient considérés comme "un espace propice à la transmission de ces maladies".

La responsable a appelé à sacrifier les moutons au niveau des abattoirs agréés et contrôlés par les vétérinaires afin de s'assurer du contrôle des moutons avant et après l'égorgement , soulignant "la mise à disposition des différents moyens de transport pour la collecte des déchets recyclables".

Il s'agit, poursuit la responsable, "de se débarrasser des déchets résultant des sacrifices en les renfermant dans des sacs étanches avant de les disposer dans les lieux réservés à cet effet".

"Le jet anarchique des déchets des sacrifices entraine non seulement la pollution de l'environnement mais aussi une lourde tâche pour les agents d'hygiène", a-t-elle dit, rappelant la nécessité d'observer les horaires de dépôt et de collecte des déchets durant les jours de l'Aid.

Par ailleurs, concernant l'investissement dans le domaine de gestion des déchets en Algérie, le directeur général de l'Agence nationale des déchets (AND), Karim Ouamane a affirmé lors d'une conférence de presse que l'AND s'emploie à promouvoir l'investissement en cette matière, précisant qu'"il s'agit non seulem ent du recyclage des déchets mais aussi de toutes ses phases de gestion, en l'occurrence le jet, la collecte et le tri des déchets et des matières recyclables et l'élimination des détritus de manière saine et sécurisée".

Il a indiqué que l'Agence "aidera à orienter les jeunes à investir dans le domaine de gestion des déchets" en leur donnant toutes les informations et les données nécessaires sur l'économie verte et la nature de l'investissement dans le domaine en vue de diversifier les sources de revenus de l'économie nationale.