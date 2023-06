Une cérémonie de remise des diplômes de la 11e promotion d’Imams instructeurs et de préposés à la gestion des mosquées a été organisée, lundi au niveau de l’Institut national de formation spécifique dans les corps spéciaux de l’administration des affaires religieuses et des wakfs de Tlemcen.

Cette promotion, baptisée au nom du Cheikh Abdelkader Kamli, comprend 24 étudiants au grade d’Imams enseignants et 20 préposés aux mosquées, ayant bénéficié d’une formation d’une durée de trois ans pour les Imams et une année pour les préposés aux mosquées sur le Fikh, la foi (aqida), les sciences d’interprétation du saint Coran, le hadith et la vie du prophète, la linguistique, l’histoire, la littérature, la culture juridique, la psychologie éducative et l’informatique, a indiqué à l’APS le directeur adjoint de l’Institut, Hakkaoui Abdelghani.

La cérémonie de sortie de promotion, qui a vu la présence de Chouyoukh des Zaouias et d’Imams a été marquée par la lecture du Saint Coran, d’invocations religieuses et de qacidates (poèmes religieux), de même qu’une exposition sur les activités les plus im portantes effectuées à l’Institut, durant la saison scolaire 2022-2023, la présentation de la biographie du Cheikh Abdelkader Kamli, ainsi qu’une cérémonie honorant sa famille et des étudiants lauréats de cette promotion.

Né dans le village de Benkrama, dans la commune de Bab El Assa (Tlemcen), Cheikh Abdelkader Kamli était un Moudjahid.

Il travailla comme Imam et enseignant de la Charia et du saint Coran et avait formé un grand nombre d’Imams et d’étudiants. Il est décédé, en 2022, à l’âge de 97 ans.