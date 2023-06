Les participants à un séminaire national sur l’économie de l’énergie et l’efficacité énergétique dont les travaux ont été clôturés lundi à Oran ont appelé à la mise en place d’un réseau regroupant des chercheurs, des start-up et des entreprises spécialisées pour développer la recherche en matière de rationalisation de la consommation de l’énergie.

A travers une série de recommandations, à l’issue de cette manifestation scientifique, l’accent a été mis sur la nécessité de créer un réseau regroupant des experts, des chercheurs, des start-up, des entreprises et d’instances publiques et privées qui travaillent dans le domaine de l’énergie pour échanger les expertises et les expériences, harmoniser les recherches et les travaux dans le domaine de la transition énergétique et rationaliser la consommation de l’énergie.

Les participants ont valorisé la politique de l’Etat en matière de rationalisation de la consommation de l’énergie, ainsi que le rôle que joue l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilis ation de l’énergie (APRUE) en la matière pour remplacer les équipements hautement énergivores par d’autres à faible consommation d’électricité, dans les secteurs du bâtiment et de l’automobile, ainsi que l’apport financier des citoyens dans le domaine.

Les chercheurs et les représentants des entreprises participantes à cette rencontre ont plaidé pour l’encouragement des start-up qui travaillent à la recherche de solutions et d’applications pour la réduction de la consommation d’énergie et pour concrétiser les projets sur lesquels elles travaillent. Entre autres suggestions, l’élargissement du travail de sensibilisation des citoyens entrepris par les instances publiques et la société civile sur l’importance de l’utilisation des équipements qui économisent l’énergie.

Pour rappel, ce séminaire national de deux jours a été organisé en collaboration avec la Faculté de Génie électrique de l’université des Sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf d’Oran et le Bureau des études et conseils "Solution électricité et consommation énergétique (Sisol)".