Deux nouvelles filières pédagogiques portant formation des instituteurs de la langue anglaise et de l’éducation physique pour le cycle primaire seront ouvertes au titre

de la prochaine saison universitaire 2023/2024 à l’Ecole normale supérieure (ENS) d’Ouargla, a-t-on appris lundi des responsables de cette institution universitaire.

L’introduction de ces spécialités pédagogiques à la nomenclature d’enseignement de l’ENS intervient en application des orientations des hautes instances du pays portant généralisation de l’enseignement de la langue anglaise et la relance des sports scolaires dans les établissements pédagogiques, a affirmé le directeur de l’ENS, Fewzi Benbrahim, en marge de la cérémonie de clôture de la saison universitaire.

L’école assurera, ainsi, la formation des inscrits venus des dix (10) wilayas dans le Sud du pays, a fait savoir M.

Benbrahim, relevant, à ce titre, que cette saison a enregistré la sortie d’une promotion forte de 64 enseignants, spécialisés dans six filières de l’enseignement secondaire et moyen, à savoir en langues arabe, anglaise et française en sciences naturelles, en physique et en mathématiques.

L’école a accueilli cette saison (2022/2023) pas moins de 1.490 étudiants, scindés en 15 sections de formation, trois paliers scolaires confondus, et encadrés par 73 enseignants, la majorité des docteurs, a précisé le même responsable, avant de faire part de l’inscription, par souci de d’améliorer la formation pédagogique, d’un projet de réalisation d’un siège d’une nouvelle école d’une capacité d’accueil de 2.000 étudiants.

Tenue à la faculté des sciences économiques et commerciales, pôle-2 de l’université d’Ouargla , la cérémonie de clôture à laquelle ont assisté les autorités locales, le corps enseignant et des familles de promus a donné lieu à la remise des distinctions aux majors de promotion, aux enseignants promus au rang de Professeur, et étudiants vainqueurs de différentes manifestations culturelles et scientifiques locales et nationales.