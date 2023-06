Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a exprimé sa "profonde inquiétude" face aux nouvelles procédures de colonisation de l'entité sioniste, considérant les colonies comme "une violation flagrante du droit international". Un communiqué de presse attribué au porte-parole des Nations unies indique que "ces changements devraient accélérer les progrès des plans d'établissement de colonies en Cisjordanie occupée, y compris El Qods-Est".

Le secrétaire général a exprimé sa "profonde préoccupation" quant à la construction prochaine de plus de 4 000 logements dans les colonies par l'entité sioniste.

Il a réaffirmé que les colonies de peuplement constituent "une violation flagrante du droit international et un obstacle majeur à la réalisation de la solution à deux Etats et à une paix juste, durable et globale". "L'expansion de ces colonies illégales est un facteur majeur de tensions et de violence et exacerbe les besoins humanitaires. Il renforce également l'occupation des terres palestiniennes, empiète sur les terres et les ressources nat urelles palestiniennes, entrave la liberté de mouvement de la population palestinienne et sape les droits légitimes du peuple palestinien à l'autodétermination et à la souveraineté", a ajouté Guterres.

Le chef de l'ONU exhorte en outre l'occupant sioniste à "cesser et à revenir sur ces décisions, à cesser immédiatement et complètement toutes les activités de colonisation dans le territoire palestinien occupé et à respecter pleinement leurs obligations juridiques à cet égard".