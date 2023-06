Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé, lundi, dans un communiqué la prise de mesures urgentes et préventives dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les feux de forêts au titre de la saison 2023, et ce au regard des conditions climatiques que traverse le pays actuellement, marquées par une vague de chaleur. "Vu les conditions climatiques actuelles marquées par une hausse des températures et dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les feux de forêts au titre de la saison 2023, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé une série de mesures urgentes et préventives, à partir du 15 juin", lit-on dans le communiqué.

Il s'agit de "mobiliser l'ensemble des intervenants parmi les conservateurs et fonctionnaires de l'administration des forêts à travers le territoire national et à tous les niveaux, en état d'alerte maximale en vue de parer à toute urgence, 7j/7 et 24h/24", et d'intensifier les patrouilles communes au niveau de tous les espaces forestiers et aux alentours, par les services des forêts, la Protection civile et les services de sécurité".

En vue de limiter les risques de déclenchement des feux de forêts, le ministère a fait état dans le même communiqué du "gel de la production du charbon". Quant au niveau préventif, ces mesures prévoient le renforcement des campagnes de sensibilisation à travers l'ensemble des médias de presse écrite et audio-visuelle, en sus des réseaux sociaux et des radios locales, ajoute la même source.

Dans ce contexte, le ministère a appelé "l'ensemble des citoyens et des comités locaux des habitants riverains des forêts à la nécessité de respecter les mesures préventives en vue de parer à toute urgence", rappelant le numéro vert 10-70 pour signaler tout danger ou dépassement susceptible de déclencher des feux. Selon le communiqué, ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la préservation des ressources forestières et de la protection des personnes et des biens jouxtant les milieux forestiers, et exigent de tous les responsables et intervenants de se mobiliser de manière permanente tout au long de la campagne".