Une conférence sur l'innovation et l'économie de la connaissance, regroupant des universitaires, entrepreneurs et représentants des autorités publiques, se tiendra mercredi à Alger, indique lundi les organisateurs dans un communiqué. Baptisée "Conférence Innovation et Economie de la connaissance Entreprise université" (For-Innov 2023), cette rencontre, organisée par la société média et événementiel "Oxcomevens" en collaboration avec le Conseil National Economique Social et Environnemental (CNESE), aura lieu à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et restauration d'Alger (ESHRA), selon la même source.

L'évènement se déroulera en partenariat avec des universités et la participation du patronat (CREA), l’association nationale des Recteurs, ainsi que l’apport de plusieurs groupes industriels et banques publics et privés.

Cette rencontre vise à impliquer les étudiants futurs chefs d’entreprises, les chercheurs et universitaires dans le développement économique du pays, à promouvoir l’innovation et l’écosystème des startups et à stimuler la compétitivité et la productivité des entrepris es nationales (publiques et privées), indique-t-on dans le même texte.

La conférence constituera "un espace de rencontres professionnelles" entre universitaires porteurs de projets innovants et les autorités administratives locales pour l’encadrement des initiatives de développement et les chefs d’entreprises à la recherche de nouveaux projets, porteurs, en plus l’intégration des diplômés au sein de l’entreprise algérienne.

"Le CNESE, qui se trouve au centre de la préoccupation économique-sociale et environnementale, peut faire cette jonction entre l’entreprise algérienne et l’université dans sa partie ayant lien avec l’approche entrepreneuriale et économique avec des retombées sociales et environnementales", soulignent les organisateurs. For-Innov 2023 regroupera les acteurs de l’économie et de la connaissance, les institutions et organisations patronales des deux secteurs, ainsi que les différents secteurs, dont les ministères directement concernés et les universités, selon la même source.

Cette conférence intervient dans une conjoncture marquée par des activités de promotion de l’entreprise de production algérienne axée sur l’innovation et de la relation université-entreprise de plus en plus large, relèvent les organisateurs.